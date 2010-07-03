Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок, сообщает "Интерфакс".

Ее кандидатуру на первом пленарном заседании СФ в осеннюю сессию выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров. За Матвиенко проголосовали все 153 сенатора. Таким образом, ее переизбрали единогласно. Других кандидатов на этот пост не было.

Матвиенко в третий раз подряд заняла пост спикера Совета Федерации. Ранее она заявляла, что не собирается самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок, однако примет предложение сенаторов, если оно поступит.

С августа 2011 года она является сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга. В сентябре текущего года ее полномочия на этом посту истекали. После выборов 8 сентября избранный губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в СФ.