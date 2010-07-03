Матвиенко выступила за скорейшую отмену клеток в залах судов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила за скорейшее принятие закона об отмене клеток в залах судов. Такое заявление она сделала на пресс-конференции по итогам весенней сессии, передает Агентство "Москва".

По словам Матвиенко, "сейчас работают над тем, какие нужны меры защиты вместо клеток". "Я сторонник того, чтобы этот закон был уже не просто принят, а чтобы он был проработан точно и все действия были продуманы", – заявила глава Совфеда.

Матвиенко пояснила, что нужен "некий переходный период для рассмотрения и решения этих вопросов". "Страна нам заявила, что она против того, чтобы не осужденных еще людей держали в клетках", – подчеркнула председатель верхней палаты парламента. Она также напомнила о необходимости законодательно усилить службу судебных приставов.

Ранее сенаторы во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом внесли в Госдуму проект закона, запрещающего использовать в залах суда любые изолирующие кабины – как металлические, так и светопрозрачные.

В июне против клеток для арестованных не за тяжкие преступления высказался председатель Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы, главред газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. В качестве примера он привел заседание в Басманном суде по продлению ареста экс-министру Михаилу Абызову. "Мы ведь все совершенно точно знаем, что Абызов никого не укусит. Сто процентов. Это можно гарантировать. Я с ним знаком многие годы", – заявил тогда Гусев.