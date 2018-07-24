Матвиенко предложила убрать "клетки" из залов судов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Подсудимому нужно предоставить право сидеть в зале суда рядом со своим адвокатом, как в европейских странах, сообщила в ходе заседания верхней палаты парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Агентство "Москва".

Также спикер Совфеда призвала избавиться от клеток в залах суда. По ее словам, предстающему перед судом нужно предоставить "человеческие условия".

Сенаторы поддержали предложение Матвиенко аплодисментами.

Спикер Совфеда подчеркнула, что "даже в советское время не было этих клеток". По ее словам, необходимо решить вопрос о восстановлении статуса конвойной службы и предоставить подсудимым нормальные условия.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщала, что с 1 июня во всех 35 районных судах столицы появятся коллегии присяжных заседателей. Она отметила, что если человек хочет, чтобы его дело слушали присяжные, то это можно будет сделать в любом суде.