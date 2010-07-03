Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от правительства Санкт- Петербурга

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после вступления в должность намерен выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", – цитирует губернатора ТАСС.

Сейчас Матвиенко является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства. В сентябре текущего года ее полномочия истекают. Ранее она заявляла, что не собирается самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок, однако примет предложение сенаторов, если оно поступит.

Врио губернатора Санкт-Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов победил на выборах главы города по итогам обработки 100% протоколов. По данным петербургской избирательной комиссии, Беглов получил 64,45% голосов избирателей.