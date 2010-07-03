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01:33

Матвиенко рассказала о значительном снижении террористической угрозы в России

общество безопасность

01:33

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России за последние годы террористическая угроза значительно снизилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России", – отмечает Матвиенко.

Спикер палаты уточнила: мировое сообщество должно осознать, что эффективная борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями.

"За последние десятилетия наша страна, находясь на переднем крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, столкнулась с множеством актов террористической агрессии, в ходе которых погибли и пострадали тысячи наших соотечественников", – добавила Валентина Матвиенко.

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был введен в память о трагических событиях в Беслане 15-летней давности.

Ранее ФСБ пресекли подготовку терактов в Кабардино-Балкарии. Террористы готовили взрывы на объектах правоохранительных органов и государственных структур.

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общество безопасность

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