МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений с 2020 года. Остальные переведут на новую структуру. В министерстве рассказали РИА Новости, что таким образом планируется сократить лишние звенья в управлении.
К настоящему моменту уже закрыты четыре региональных центра (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный) и подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях.
Летом ведомство протестировало новую структуру в нескольких регионах (Москва, Мордовия, Хабаровский и Ставропольский края, Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Иркутская и Курганская области). Число сотрудников там увеличилось на 3,6 тысячи.
На втором этапе планируется закрыть 578 учреждений – пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях и центры ГИМС. Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных главках или выплатят компенсации.
Ранее сообщалось, что до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тысячи россиян. Это может произойти из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.
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