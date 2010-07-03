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МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений с 2020 года. Остальные переведут на новую структуру. В министерстве рассказали РИА Новости, что таким образом планируется сократить лишние звенья в управлении.

К настоящему моменту уже закрыты четыре региональных центра (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный) и подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях.

Летом ведомство протестировало новую структуру в нескольких регионах (Москва, Мордовия, Хабаровский и Ставропольский края, Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Иркутская и Курганская области). Число сотрудников там увеличилось на 3,6 тысячи.

На втором этапе планируется закрыть 578 учреждений – пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях и центры ГИМС. Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных главках или выплатят компенсации.

Ранее сообщалось, что до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тысячи россиян. Это может произойти из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.