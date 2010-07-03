В Минфине пересчитали российских чиновников

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В России на десять тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти. Это 3,3% от всех занятых в экономике, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

При этом властные полномочия исполняет около 1,7%. По данным на 1 июля в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек – федеральные гражданские служащие, 252 тысячи – региональные. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих.

По словам Нестеренко, с учетом всех работников государственных и муниципальных органов общее число "чиновников" составляет около 2,4 миллиона человек.

Представитель Минфина привела данные ОЭСР, согласно которым около трети занятого населения РФ можно отнести к государственному сектору. Наибольшую долю составляют работники госкомпаний и государственных учреждений.

При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения примерно равна доле в странах Европы – от шести до 9,5%.

Ранее Нестеренко рассказала, что реформа в сфере госуправления стартует в России в 2020 году. По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников будут индексировать только на уровень инфляции.

Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов назвал это заявление преждевременным, отметив, что никаких окончательных решений по реформированию госслужбы пока нет.