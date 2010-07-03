Более 50 тыс россиян могут лишиться работы до конца сентября – СМИ

Около 51,6 тысячи россиян могут потерять работу до конца сентября 2019 года. Об этом пишет газета "Известия" в среду, 25 сентября со ссылкой на данные Росстата.
Указывается, что речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Такую информацию работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.
При этом сведения о тех, у кого заканчивается трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не учитываются. Так, наибольшие риски у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тысячи человек), госслужбе (7,7) и в сфере образования (5,2).
Ранее стало известно, что реформа в сфере госуправления, которая стартует в России в 2020 году, позволит сократить количество госслужащих и повысить зарплаты оставшимся.
По замыслу Минфина, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократится на 10 процентов, а территориальных – на 5 процентов.
10 сентября эксперты заявили, что компетенции 45,5 процента работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации". Без работы могут остаться 20,1 млн человек. Им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.
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