Песков рассказал о "плотной" подготовке к встрече Путина и Эрдогана

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Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится и скоро состоится, о ее сроках объявят предварительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно", – отметил он.

Отвечая на вопрос о сроках встречи двух лидеров, Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о них, так как страны-партнеры синхронизируют подобные объявления.

Ранее дипломатический турецкий источник заявлял, что встреча турецкого и российского лидеров может состояться в Сочи 4 сентября, однако власти Турции не сообщали точных дат визита Эрдогана.

Сам Эрдоган не исключал того, что встреча с Путиным может состояться в РФ уже в сентябре. Визит президента Турции представляет важность в контексте вопроса возобновления зерновой сделки, отметили эксперты.

В начале августа Эрдоган заявлял, что Путин может прибыть для встречи в Турцию, однако точной даты он не назвал, так как этим вопросом занимались в турецком МИД и службах разведки.

2 августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. Путин, в рамках беседы, также изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.



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