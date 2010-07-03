Законопроект об использовании нацистской символики прошел первое чтение

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий разрешение использовать нацистскую символику в учебно-просветительских целях, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Документом предлагается изменить законодательство в части запрета нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях литературы, науки, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях при условии, что будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания любой нацистской идеологии.
Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, а также вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Изменения предлагается внести в федеральные законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".
Как сообщалось ранее, группа Rammstein выпустила клип, который вызвал возмущение президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды.
В ролике присутствуют нацистская символика, сцены жестокости и эпатажа. В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.
Уполномоченный немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что в ролике музыканты перешли черту дозволенного.
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