Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

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Вертолет Владимира Путина был в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области во вторник, 20 мая. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".

"Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", – поделился Дашкин.

Командир дивизии ПВО отметил, что военнослужащие справились с задачей, атака БПЛА была полностью отражена, а все воздушные цели были уничтожены.

Российский лидер посетил Курскую область 20 мая. Это произошло впервые с момента полного освобождения региона от украинских военнослужащих.

В ходе своего визита Путин провел с врио губернатора региона Александром Хинштейном личную встречу. Президент также встретился в Курчатове с представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов региона. Там Путин также посетил строящуюся атомную электростанцию.