Кабмин утвердил Концепцию технологического развития РФ до 2030 года

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Правительство утвердило Концепцию технологического развития России до 2030 года. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале кабмина.

Документ был разработан под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что в процессе разработки Концепции участвовали экспертные и бизнес-объединения, а также различные предприятия, научные центры, представители регионов, члены правительства, главы госкорпораций.

"Президент подчеркивал необходимость существенно увеличить возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создание новых рабочих мест. По поручению главы государства подготовлена Концепция технологического развития до 2030 года", – сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр поручил внести в правительство до 20 июля проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития. Отмечалось, что благодаря созданию новых точек роста в российской промышленности укрепится технологический суверенитет в условиях внешних санкций.

По словам премьер-министра, в течение двух лет на территории России планируется запустить индустриальные мегапроекты в ряде отраслей, включая обрабатывающую промышленность. Данные действия помогут сформировать заказ на разработку и внедрение критических технологий.

