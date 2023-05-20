Мишустин поручил до 20 июля продумать меры по улучшению поддержки промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 20 июля проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно поручению Мишустина, ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития.

Отмечается, что благодаря созданию новых точек роста в российской промышленности укрепится технологический суверенитет в условиях внешних санкций.

По поручению Владимира Путина, в течение двух лет на территории России планируется запустить индустриальные мегапроекты в ряде отраслей, включая обрабатывающую промышленность. Данные действия помогут сформировать заказ на разработку и внедрение критических технологий.

"Уже сейчас мы видим, что отечественные предприятия, за исключением некоторых отраслей, достаточно успешно проходят испытания санкциями, завершают адаптацию к работе в новых, непростых условиях, начинают наращивать выпуск продукции", – сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что применяемые президентом и правительством меры в новых реалиях показывают свою эффективность.

Минэкономразвития и Минпромторгу поручили также подготовить предложения по осуществлению нацпроектов, которые связаны с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Минэкономразвития совместно с аналитическим центром при правительстве должны до 20 июля проанализировать поддержку промышленности и предложить способы совершенствования ее механизмов.

В свою очередь, Минтранс и Минпромторг до 20 июня проработают вопрос о заключении долгосрочных договоров между предприятиями отрасли транспортного машиностроения и РЖД.

По поручению Мишустина, Минпромторг и Минфин к 1 сентября проработают вопрос об источнике финансирования существующих и запуска новых мер государственной поддержки судостроительной отрасли.

Ранее сообщалось, что столичное фармацевтическое предприятие "Фирн М" планирует расширить свои производственные площади примерно в 1,5 раза. Отмечается, что биотехнологическая компания "Фирн М" построит новый цех рядом с уже действующим заводом и таким образом увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров – более чем на 40%.