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25 апреля, 15:33

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Путин: власти работают над донастройкой налоговой системы

Путин заявил, что власти работают над донастройкой налоговой системы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российское правительство вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работает над донастройкой налоговой системы. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, донастройка налоговой системы в РФ является еще одним шагом к улучшению инвестиционного климата. В результате проделанной работы бизнес должен получить стабильные и надежные условия для своей работы, уточнил глава государства.

"Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты", – сказал Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговая реформа позволит сократить неравенство. По его словам, налоговая система призвана не только обеспечивать поступление ресурсов, которые используются для решения общенациональных и региональных вопросов. Он отметил, что налоговые изменения должны работать на благо людей.

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