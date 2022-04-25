Путин присвоил имя Зиничева университету в Санкт-Петербурге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении университету в Санкт-Петербурге имени погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий" почетное наименование имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева", – говорится в документе.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

В декабре депутаты Мосгордумы поддержали предложение Российского военно-исторического общества установить памятник трагически погибшему главе МЧС РФ. Его планируют возвести в районе Фили-Давыдково.