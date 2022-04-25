Путин предложил на год отсрочить уплату страхвзносов для части компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям, поставляющим продукцию на внутренний рынок РФ. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства уточнил, что такие платежи разумно перенести на год. По его словам, данная мера не коснется экспортеров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора. Точный перечень отраслей будет определен правительством РФ.
Ранее Путин заявил, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.
У российской экономики есть все возможности для стабильной работы – Путин
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