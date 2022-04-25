Путин заявил о снижении цен на ряд товаров в России

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Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что цены на некоторые товары начали снижаться в российских магазинах.

"Российская экономика продолжает стабилизироваться, замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню", – отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в российских торговых сетях постепенно восстанавливаются запасы товаров, а спрос уже пришел в норму. По его словам, отказ от ручного регулирования рынка был правильным: это позволило бизнесу самостоятельно найти решения сложившейся ситуации.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. По его словам, некоторые ретейлеры умышленно задерживали продукцию на складах, а затем поставляли ее по завышенным ценам.

