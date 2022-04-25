Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

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Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Об этом "Интерфакс" заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На понедельник будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры. Президент традиционно туда приедет и примет участие", – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин принял в резиденции Ново-Огареве премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По информации Кремля, они планировали обсудить вопросы развития стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также ход выполнения трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

16 апреля глава РФ провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене, двустороннее сотрудничество, в частности в торгово-экономической области.