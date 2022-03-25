Песков назвал рестрикции против Германа Грефа "ковровым санкциометанием"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил санкции, введенные в отношении главы Сбербанка Германа Грефа.
"Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциометанию", – цитирует его ТАСС.
По словам представителя Кремля, в вопросе подобных рестрикций не только трудно понять их смысл, но и обосновать их с точки зрения права.
Накануне Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и предприятий из России. В частности, под них подпали глава Сбербанка Герман Греф, предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.
Позже, в этот же день, США расширили санкции против РФ. Под новые ограничения подпали 328 российских парламентариев и десятки предприятий оборонного сектора РФ.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
США ввели новые санкции против РФ
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