Совфед одобрил отставку замгенпрокуроров РФ Гулягина и Коржинека

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Члены Совфеда одобрили освобождение от должности заместителей генерального прокурора РФ Юрия Гулягина и Леонида Коржинека в связи с их личными заявлениями об отставке. Соответствующее решение парламентарии приняли в ходе заседания Совфеда, передает Агентство "Москва".

"В Совет Федерации внесены представления об освобождение Леонида Коржинека и Юрия Гулягина от должности заместителя генерального прокурора РФ в связи с личными заявлениями об отставке", – сказал полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев.

Ранее Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора РФ в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен Игорь Краснов, освобожденный указом президента от должности заместителя председателя СК. Чайка занимал должность генпрокурора последние 13 лет.