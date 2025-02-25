Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах

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Официальный представитель Кремля воздержался от комментариев публикации "Медиазоны" (признано в РФ СМИ-иноагентом) с поименным списком россиян, которые якобы погибли за последние три года на Украине.

"Я не знаю, честно говоря, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет", – сказал политик.

Он вновь напомнил, что любые данные о потерях в ходе СВО могут предоставляться только через Минобороны РФ.

Между тем потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 63 тысячи человек. Украинские войска также лишились 379 танков, 288 БМП, 240 бронетранспортеров, 2 017 боевых бронированных машин и 2 167 автомобилей.

Всего за 2024 год потери противника составили 590 тысяч убитыми и ранеными. С начала спецоперации эта цифра превысила один миллион человек, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.