25 января, 17:00Общество
Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретился со студентами в БФУ имени Иммануила Канта. Президент РФ поздравил всех присутствующих с Татьяниным днем.
"Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей", – сказал он.
Немногим ранее Сергей Собянин поздравил столичных студентов с праздником. Градоначальник назвал студенчество прекрасной порой, когда получаешь новые знания и профессию, одновременно весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее.
Мэр подчеркнул, что Москва – столица российского студенчества. По его словам, в вузах и колледжах города обучается больше 900 тысяч человек, и у них есть масса возможностей реализовать свои таланты.
Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню
Читайте также