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25 января, 17:00

Общество

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился со студентами в БФУ имени Иммануила Канта. Президент РФ поздравил всех присутствующих с Татьяниным днем.

"Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей", – сказал он.

Немногим ранее Сергей Собянин поздравил столичных студентов с праздником. Градоначальник назвал студенчество прекрасной порой, когда получаешь новые знания и профессию, одновременно весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее.

Мэр подчеркнул, что Москва – столица российского студенчества. По его словам, в вузах и колледжах города обучается больше 900 тысяч человек, и у них есть масса возможностей реализовать свои таланты.

Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню

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