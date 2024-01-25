Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 16:04

Город

Поздравление ко Дню студента появилось на фасаде Останкинской телебашни

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Праздничная видеооткрытка ко Дню студента появилась на фасаде Останкинской телебашни. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской телерадиосети.

Уточняется, что на фасаде можно увидеть видеооткрытку Минобрнауки РФ с девизом "Учись, дерзай, достигай!".

Также в День российского студенчества студентов приглашают бесплатно посетить смотровую площадку Центрального детского магазина в Москве. Желающим нужно будет показать студенческий билет в кассе на шестом этаже. Льготные условия действуют до 22:00 25 января.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.

Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню

Читайте также


город
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика