Поздравление ко Дню студента появилось на фасаде Останкинской телебашни

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Праздничная видеооткрытка ко Дню студента появилась на фасаде Останкинской телебашни. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской телерадиосети.

Уточняется, что на фасаде можно увидеть видеооткрытку Минобрнауки РФ с девизом "Учись, дерзай, достигай!".

Также в День российского студенчества студентов приглашают бесплатно посетить смотровую площадку Центрального детского магазина в Москве. Желающим нужно будет показать студенческий билет в кассе на шестом этаже. Льготные условия действуют до 22:00 25 января.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.

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