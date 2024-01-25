25 января, 16:04Город
Поздравление ко Дню студента появилось на фасаде Останкинской телебашни
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Праздничная видеооткрытка ко Дню студента появилась на фасаде Останкинской телебашни. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской телерадиосети.
Уточняется, что на фасаде можно увидеть видеооткрытку Минобрнауки РФ с девизом "Учись, дерзай, достигай!".
Также в День российского студенчества студентов приглашают бесплатно посетить смотровую площадку Центрального детского магазина в Москве. Желающим нужно будет показать студенческий билет в кассе на шестом этаже. Льготные условия действуют до 22:00 25 января.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.
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