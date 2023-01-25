Путин напомнил, что целью спецоперации является защита людей и самой России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что главной целью спецоперации РФ на Украине является защита людей и самой России. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами в Татьянин день.

"Цель, как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить", – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин назвал неизбежной победу России в спецоперации. Президент подчеркнул, что одержать победу помогут единство, сплоченность и мужество народа, а также героизм.

В ночь на 24 февраля 2022 года российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

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