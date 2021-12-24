Болельщики смогут приехать на финал ЛЧ в Петербург без виз

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Любители футбола смогут приехать в Россию на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА без виз. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что игра пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая 2022 года. До этого будут рассмотрены изменения в законодательство, которые необходимы для высокого уровня организации мероприятия.

"До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований", – отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о введении паспортов болельщиков для доступа на спортивные мероприятия. Данная система впервые была опробована в 2017 году в ходе футбольного Кубка конфедераций в России. Теперь она будет применяться и во время внутренних матчей.

