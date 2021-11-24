Средний уровень заболеваемости COVID-19 превышен в пяти регионах РФ – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Среднероссийский показатель заболеваемости превышен в Новгородской, Амурской, Томской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Крым. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Голикова подчеркнула, что в России по-прежнему наблюдается серьезный уровень заболеваемости коронавирусом среди людей старше 65 лет.

"Уровень заболеваемости сегодня в этой категории составляет 218,2 на 100 тысяч населения, это на 24,3% выше, чем средняя заболеваемость по всем возрастным группам", – подчеркнула Голикова.

Высокая доля внебольничных пневмоний наблюдается в республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, а также Белгородской и Калужской областях. По словам Голиковой, эти субъекты вызывают особую озабоченность, так как такие показатели свидетельствуют о позднем обращении пациентом в больницы.

При этом вице-премьер подчеркнула, что заболеваемость сильнее всего снижается в Санкт-Петербурге, Москве и области.

Ранее Голикова рассказала, что в стране пока не фиксируется значительного снижения уровня смертности от коронавируса. Она уточнила, что чаще всего от последствий заражения коронавирусом умирают граждане 60 лет и старше. У них отмечались хронические заболевания. Кроме того, погибшие не проходили вакцинацию.

