Средний уровень заболеваемости COVID-19 превышен в пяти регионах РФ – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Среднероссийский показатель заболеваемости превышен в Новгородской, Амурской, Томской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Крым. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Голикова подчеркнула, что в России по-прежнему наблюдается серьезный уровень заболеваемости коронавирусом среди людей старше 65 лет.
"Уровень заболеваемости сегодня в этой категории составляет 218,2 на 100 тысяч населения, это на 24,3% выше, чем средняя заболеваемость по всем возрастным группам", – подчеркнула Голикова.
Высокая доля внебольничных пневмоний наблюдается в республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, а также Белгородской и Калужской областях. По словам Голиковой, эти субъекты вызывают особую озабоченность, так как такие показатели свидетельствуют о позднем обращении пациентом в больницы.
При этом вице-премьер подчеркнула, что заболеваемость сильнее всего снижается в Санкт-Петербурге, Москве и области.
Ранее Голикова рассказала, что в стране пока не фиксируется значительного снижения уровня смертности от коронавируса. Она уточнила, что чаще всего от последствий заражения коронавирусом умирают граждане 60 лет и старше. У них отмечались хронические заболевания. Кроме того, погибшие не проходили вакцинацию.
В Москве выявили 2 533 новых случая COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: