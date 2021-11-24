В Кремле прокомментировали слова Патрушева о беженцах из Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал небезосновательными слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который накануне заявил, что в любой момент на Украине может возникнуть кризис с последствиями в виде миллионного потока беженцев из этой страны. Об этом сообщает газета "Известия".
"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития", – сказал представитель Кремля.
Мнение Патрушева является аргументированным, заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Киев пытается найти способы силового решения своих проблем на Донбассе под прикрытием учений НАТО.
В связи с этим он призвал Североатлантический альянс прекратить "накачивать" Украину вооружениями и совершать провокации у российских границ, поскольку это позволит снизить напряженность в отношениях России с Западом.
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