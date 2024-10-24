Путин поддержал стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС

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Владимир Путин и премьер Вьетнама Фам Минь Чинь проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС. Российский президент отметил, что Москва поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин добавил, что политический диалог между РФ и Вьетнамом имеет интенсивный и содержательный характер.

"В следующем году исполняется 75 лет установления дипотношений. Политдиалог носит интенсивный, содержательный характер. Взаимодействие идет на уровне парламентов, министерств, ведомств, партийной и общественной линии", – отметил он.

Президент РФ также подчеркнул, что товарооборот между двумя странами увеличился в прошлом году на 8,3% (до 5 миллиардов долларов), а в январе – августе этого года прибавил сразу 25%.

Минь Чинь, в свою очередь, поздравил Путина с успешной организацией саммита БРИКС и поблагодарил за приглашение Вьетнаму посетить мероприятие. По его словам, РФ продолжает свое развитие, несмотря на все трудности сегодняшнего дня.

Премьер Вьетнама отметил, что Россия всегда является одним из первостепенных важнейших всеобъемлющих стратегических партнеров вьетнамской стороны и это не изменится никогда.

Ранее Путин заявил об успешном завершении саммита БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, что является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия, в свою очередь, сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.