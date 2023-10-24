Песков опроверг сообщения СМИ о проблемах с сердцем у Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не имеет проблем с сердцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о якобы обнаруженной у российского лидера проблеме со здоровьем.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что вечером 22 октября у Путина произошли проблемы со здоровьем и случилась остановка сердца. Источники изданий при этом ссылались на собеседников из якобы близкого окружения президента РФ.

"С ним все хорошо. Это очередная утка", – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин отпраздновал день рождения, ему исполнился 71 год. Как рассказал он сам, свой праздник он провел с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жормат Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры трех стран отметили день рождения президента РФ за обедом.

