Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:22

Общество

Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой в нынешних условиях

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, поэтому его общение с прессой вряд ли не будет проходить в допандемийном формате.

"Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Уроки пандемии, уточнил Песков, обязывают отвечающих за состояние здоровья Путина быть более бдительными и принимать меры предосторожности. При этом в случае спада заболеваемости в РФ Кремль готов рассмотреть возможность более свободного общения российского лидера с президентским пулом журналистов.

Ранее Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от гриппа. По словам представителя Кремля, самочувствие российского лидера оценивалось как хорошее. Специалисты приняли необходимые меры для поддержания здоровья президента России.

Читайте также

властьобщество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика