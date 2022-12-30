Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой в нынешних условиях

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, поэтому его общение с прессой вряд ли не будет проходить в допандемийном формате.

"Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Уроки пандемии, уточнил Песков, обязывают отвечающих за состояние здоровья Путина быть более бдительными и принимать меры предосторожности. При этом в случае спада заболеваемости в РФ Кремль готов рассмотреть возможность более свободного общения российского лидера с президентским пулом журналистов.

Ранее Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от гриппа. По словам представителя Кремля, самочувствие российского лидера оценивалось как хорошее. Специалисты приняли необходимые меры для поддержания здоровья президента России.



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