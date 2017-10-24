Чайка попросил генпрокурора США возбудить уголовное дело против Браудера

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Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил своему американскому коллеге два письма. В них он попросил возбудить уголовное дело против сооснователя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а также провести расследование обоснованности принятия "закона Магнитского".

По мнению Чайки, данный закон принимался без всякого основания "с подачи криминальных лиц". Генрокурор также отметил, что из РФ в структуры, связанные c Браудером, вывели более 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Власти США приняли "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" в конце 2012 года. Документ предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека. Данный список неоднократно расширялся.

Аналог "закона Магнитского" создан и в других странах – в Великобритании и Канаде.

Сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский обвинялся российскими правоохранительными органами в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.