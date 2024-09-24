Песков: Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ

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Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику СМИ в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, эта практика является "уделом" западных коллег.

"Это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов", – сказал Песков, отметив, что в Кремле с уважением относятся к редакционной политики СМИ.

Единственным требованием к российским СМИ является соблюдение законодательства. Об этом ранее заявил Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, российские власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, газетами, интернет-порталами и другими СМИ вне зависимости от их редакционной политики.

При этом в западных странах, в которых пытаются работать российские журналисты, им чинят "различные препоны", добавил Путин. По его словам, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации.