Песков заявил, что выступает за полную свободу информации, но не в условиях войны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что является сторонником полной свободы слова, но цензура оправдана "в условиях войны". Об этом политик рассказал в интервью ТАСС.

По мнению представителя Кремля, ограничивать доступ к информации в обычных условиях нельзя.

"В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации", – заявил Песков.

Ранее Песков заявлял, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается. Представитель Кремля еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.