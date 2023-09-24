Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли в профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Он назвал отечественное машиностроение драйвером роста индустриального производства. Поздравление Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что машиностроение играет ключевую роль в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, металлургии и энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и транспортного комплекса.

"Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики, основным драйвером роста индустриального производства", – говорится в поздравлении Мишустина.

По его словам, несмотря на антироссийские санкции, отечественное машиностроение справляется с вызовами, демонстрирует высокие показатели, проводятся структурные преобразования.

"Все эти достижения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, профессионализму, преданности призванию", – подчеркнул Мишустин.

Ранее Мишустин заявил о том, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян. Он напомнил, что МРОТ по поручению Владимира Путина будет ускорено увеличен в общей сложности на 18,5%. По его словам, это существенно опередит темпы инфляции.