Политическая сатира не должна переходить в оскорбление власти – Песков

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Политическая сатира в России не преследуется законом, однако она не должна переходить в оскорбление власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал ситуацию со штрафами для актеров из сатирического ролика про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина.

Песков отметил, что не знает о таком проекте, однако напомнил, что в России предусмотрена ответственность за оскорбление представителей власти и в возникшей ситуации важно понять, не перешла ли сатира в роликах в оскорбления.

"Если она остается политической сатирой <...>, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что рассматривать такие вопросы нужно в каждом отдельном случае, поскольку грань, отделяющая сатиру от оскорблений, "очень тонкая".

Ранее полиция в Приморье начала проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами.

Автор проекта Андрей Клочков рассказал, что актера Андрея Неретина, сыгравшего Наливкина, полиция арестовала на пять суток за нецензурную брань. А мужчину, исполнившего роль полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.

