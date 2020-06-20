Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать арест

Фото: youtube.com/BARAKuda
Арестованный актер из Уссурийска, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, не планирует обжаловать решение суда.
Как сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков, 18 июня Уссурийский районный суд арестовал актера Андрея Неретина на пять суток за нецензурную брань.
Клочков отметил, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.
Полиция в Приморье начала проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами.
Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за актера и предложил ему юридическую и помощь. Клочков отметил, что пока необходимости в юридической помощи нет.
Проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео. Борющийся "за добро и справедливость" персонаж стал народным героем, обращая внимание на проблемы жителей Уссурийска.
Ранее музыкант Стас Барецкий сообщил, что выпивал вместе с Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП. Также он рассказал, что якобы находился в машине в момент аварии. Адвокат Ефремова назвал заявления пиаром.
В Уссурийске арестовали псевдодепутата Наливкина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: