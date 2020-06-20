Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать арест

Фото: youtube.com/BARAKuda

Арестованный актер из Уссурийска, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, не планирует обжаловать решение суда.

Как сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков, 18 июня Уссурийский районный суд арестовал актера Андрея Неретина на пять суток за нецензурную брань.

Клочков отметил, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.

Полиция в Приморье начала проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами.

Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за актера и предложил ему юридическую и помощь. Клочков отметил, что пока необходимости в юридической помощи нет.

Проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео. Борющийся "за добро и справедливость" персонаж стал народным героем, обращая внимание на проблемы жителей Уссурийска.

Ранее музыкант Стас Барецкий сообщил, что выпивал вместе с Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП. Также он рассказал, что якобы находился в машине в момент аварии. Адвокат Ефремова назвал заявления пиаром.