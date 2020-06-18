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В мире

16:08

Актеру Дэнни Мастерсону грозит 45 лет тюрьмы

за рубежом суды

Фото: instagram.com/dannymasterson

В отношении американского актера Дэнни Мастерсона завели уголовное дело по обвинению в изнасиловании трех женщин. Артисту грозит лишение свободы сроком на 45 лет, передают "Дни.ру".

Звезда телесериалов "Шоу 70−х", "Красавцы", "Дорогой доктор", "Белый воротничок", "Ранчо" подозревается в совершении насильственных действий. Как заявили следователи, предполагаемые преступления совершены в период с 2001 по 2003 год.

На момент происшествия двум возможным жертвам действий Мастерсона было 23 года, а третьей 28 лет.

По словам потерпевших, изнасилования были совершены в доме актера в Голливуде. Про неподобающие действия со стороны Мастерсона сообщили пять женщин, но полиции удалось доказать только три факта.

В случае если вину Мастерсона докажут, то его могут посадить в тюрьму на 45 лет. Известно, что сотрудники правопорядка уже арестовали актера. Позднее его отпустили под залог, который составил более 3 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что 67-летний Харви Вайнштейн был осужден по двум из пяти эпизодов о домогательствах и насилии. Американский кинопродюсер приговорен к 23 годам тюрьмы.

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