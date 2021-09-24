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Общество

13:10

Песков оценил идею ограничения демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах

власть общество

Фото: depositphotos/ayubov.azret.gmail.com

Идея ограничения демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх нуждается в серьезном обсуждении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Психологи доказали, что нахождение в массовом доступе пользователя кадров с демонстрацией насилия, использование этого в компьютерных играх провоцирует и личное реактивное состояние с психологической точки зрения", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что негативное влияние жестоких сцен является реальностью, однако в остальном эта тема нуждается в серьезном обсуждении.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных каналах. Он также заявил, что необходимо исключить различные ток-шоу, десоциализирующие молодежь.

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