Статья Путина широко разошлась по Африканскому континенту – Песков

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Статья Владимира Путина, написанная им в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована в целом ряде крупнейших африканских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, публикация хорошо разошлась по всему континенту. В частности, она появилась в Алжире, Анголе, Бенине, Ботсване, в Буркина-Фасо, Габоне, Гвинее, Египте, Зимбабве, Камеруне, Конго, на Маврикии, на Мадагаскаре, в Малави, в Мали, Намибии, на Сейшелах, в Руанде, Сенегале, Танзании, Того, ЮАР, Эфиопии, Чаде и ЦАР.

"Не исключаем также, что статья будет на днях опубликована и в других странах. Ждем подтверждения", – сказал Песков.

Статья Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" была опубликована ночью 24 июля. В ней президент указал, что партнерские связи России и Африки обладают прочными и глубокими корнями и всегда отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.

Российский лидер отметил, что страна искренне дорожит честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества с Африкой, а также традициями взаимной поддержки и доверия. По его словам, обе стороны были объединены стремлением к формированию такой системы отношений, которая основана, прежде всего, на международном праве, неделимости безопасности, учете национальных интересов и признании центральной координирующей роли ООН.