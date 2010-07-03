В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

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Курилки в аэропортах могут сделать платными после того, как их снова разрешат по законопроекту, который прошел первое чтение, передает газета "Известия".

По мнению председателя комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Федота Тумусова, плата должна составить 50-100 рублей. Цена должна окупить расходы на строительство и содержание изолированных помещений.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты принят Госдумой в первом чтении 16 июля. Однако комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает инициативу. Минздрав также выступил против. По данным министерства, число курильщиков в стране сократилось почти на четверть с начала антитабачной кампании в 2013 году.

Некоторые эксперты считают, что отказ от специальных зон еще больше вредит некурящим пассажирам. Ведь многие курильщики все равно нарушают правила и дымят прямо в туалетах аэропортов.

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов полагает, что "сегодня курящего отгородили от любой возможности покурить в аэропорту. А не курить он не сможет". Эксперт считает, запреты, как правило, неэффективны, а иногда приводят к противоположному эффекту.

Сейчас в России действует запрет на курение в общественных местах, принятый еще в 2013 году. Тогда запретили курить сигареты в госучреждениях, больницах, театрах, музеях, в подъездах. Кроме того, не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображение так называемых последствий курения.

В правительство внесена новая антитабачная концепция. Целый список мер направлен на сокращение числа курящих россиян. Полный запрет на курение планируют ввести в коммунальных квартирах, в радиусе трех метров от остановок, в подземных и наземных переходах, на расстоянии трех метров от входов в торговые центры, а также в автомобилях в присутствии детей.

