Глава Сахалина прокомментировал возможность строительства моста на остров

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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко по итогам встречи с Владимиром Путиным рассказал о значимости строительства моста на остров.

"Мы сегодня вынуждены завозить все практически стройматериалы, мы завозим зерно с материка, оборудование, мебель, инвентарь, что на 20–30% повышает стоимость этих изделий", – цитирует Кожемяко RT.

По словам главы региона, это сказывается на стоимости жизни, квадратного метра жилья и всех услуг. Прямая связь с материком позволит снизить стоимость проживания на Сахалине.

Кроме того, если мост будет построен, сахалинцы получат альтернативу авиасообщению для выезда на материк. Сейчас в летний период усложняется ситуация с билетами.

Также Кожемяко полагает, что мост сыграет положительную роль в развитии Хабаровского края, по которому пройдет железная и автомобильная дороги.

Вместе с тем губернатор согласился с президентом, что сначала нужно "просчитать экономическую эффективность".

Ранее на встрече с главой Сахалина Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на полуостров.

По словам заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергея Дрокина мост могут начать строить в 2021 году.