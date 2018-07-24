Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин, сообщает РИА Новости.

Ранее о строительстве переправы президента попросили депутаты местного парламента. Они обратились к главе государства во время прямой линии.

По словам заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергея Дрокина мост могут начать строить в 2021 году. Работы начнутся после окончательного решения о строительстве переправы и продлятся пять лет. Проект подготовят к декабрю и представят федеральному правительству. Рассматривается также проект без автомобильной дороги.

Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка.