Названы примерные сроки строительства моста на Сахалин

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Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году, рассказал заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

По его словам, работы стартуют после решения властей и продлятся пять лет, передает РИА Новости. Ранее Дрокин заявил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят к декабрю, после чего его представят федеральному правительству. Обсуждается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк – мостовым или тоннельным. Рассматривается также проект без автомобильной дороги.

Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Он станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш.

На прямой линии Владимир Путин отметил важность проекта для жителей Сахалина. Депутаты сахалинского парламента приняли обращение к президенту РФ и правительству с просьбой построить мост. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что вопрос должны проработать эксперты.

Местные жители просили построить мост, поскольку паромы часто отменяют из-за непогоды. В этом случае остров оказывается отрезан от внешнего мира.