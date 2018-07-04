Названы примерные сроки строительства моста на Сахалин

4 июля, 10:53
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году, рассказал заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.
По его словам, работы стартуют после решения властей и продлятся пять лет, передает РИА Новости. Ранее Дрокин заявил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят к декабрю, после чего его представят федеральному правительству. Обсуждается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк – мостовым или тоннельным. Рассматривается также проект без автомобильной дороги.
Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Он станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш.
На прямой линии Владимир Путин отметил важность проекта для жителей Сахалина. Депутаты сахалинского парламента приняли обращение к президенту РФ и правительству с просьбой построить мост. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что вопрос должны проработать эксперты.
Местные жители просили построить мост, поскольку паромы часто отменяют из-за непогоды. В этом случае остров оказывается отрезан от внешнего мира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: