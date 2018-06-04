Депутаты Сахалина попросят Путина построить мост на остров

Фото: ТАСС/Александр Семенов

Депутаты сахалинского парламента приняли обращение к президенту РФ и правительству с просьбой построить мост, связывающий остров с материком. Об этом сообщил спикер областной Думы Андрей Хапочкин, передает РИА Новости.

По его словам, в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным к депутатскому корпусу, в правительство области поступают просьбы местных жителей о необходимости построить мост на материк.

"В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода", – сказал Хапочкин.

Мост, как отметил спикер региональной думы, представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

"Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с Большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства. Область в год закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысячи тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около шести тысяч тонн сырья для мясной промышленности", — сообщил Хапочкин.

Сахалин отделен от материка Татарским проливом и проливом Невельского. Самое узкое место проливов шириной около семи километров, но на расстоянии почти 600 километров от Южно-Сахалинска. В районе действующей переправы Ванино – Холмск ширина пролива составляет порядка 120 километров.

15 мая в Крыму открыли мост через Керченский пролив. 4 июня стало известно, что завершилось создание свайных фундаментов железнодорожной части сооружения. Строители погрузили последнюю трубчатую сваю.

Кроме того, несколько СМИ сообщили, что благодаря запуску моста в Крым, количество рейсов на полуостров в летнем сезоне у авиакомпаний России сократилась на 22,2%.

Открытие автодорожной части моста было запланировано на декабрь, однако, это произошло на полгода раньше срока. 15 мая мост был торжественно открыт в присутствии Владимира Путина, а на следующий день по мосту запустили движение автотранспорта.

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