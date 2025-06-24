24 июня, 21:55Политика
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Лукашенко
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются постоянно, их личная встреча состоится на днях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И у них могут быть и телефонные контакты, о чем мы вас проинформируем", – сказал он.
Ранее российский лидер обсудил с Лукашенко нехватку картофеля. Белорусский лидер подчеркнул, что весь картофель республика продала России.
Затем Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. Он уточнил, что его страна умеет выращивать продукт, однако достижение поставленных целей требует много денег и соответствующих цен.