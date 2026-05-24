24 мая, 10:11

Политика

Путин заявил, что РФ придает большое значение упрочению связей со странами Африки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. Это следует из размещенной на сайте Кремля поздравительной телеграммы главам государств и правительств континента в связи с Днем Африки.

"Примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию", – сказано в сообщении.

Президент РФ указал, что африканские страны и Россию объединяет стремление к формированию справедливого многополярного мира, который базируется на равенстве и верховенстве международного права, свободе от дискриминации и диктата.

Российский лидер также отметил, что страны Африки достигли внушительных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, он указал, что именно эти государства играют все более значимую роль в решении актуальных международных вопросов.

Глава государства выразил уверенность, что третий саммит Россия – Африка, который пройдет в октябре в Москве, поможет обозначить новые направления в развитии взаимовыгодного сотрудничества РФ и стран данного континента. Он заявил, что будет рад видеть африканских лидеров в столице РФ.

Путин пожелал африканским лидерам здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Африки – мира и благополучия.

В октябре прошлого года в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". В ходе мероприятия сенатор Андрей Чернышев указал на намерение РФ развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами.

По словам Чернышева, континент в настоящее время является одним из ключевых центров силы. Представитель администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Клещев добавил, что укрепление связи с Африкой является основной задачей внешней политики России.

властьполитиказа рубежом

