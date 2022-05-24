В Кремле назвали странным выбор журналом Time наиболее влиятельного политика

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает непонятным выбор наиболее влиятельного политика журналом Time.

"Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять", – цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в истории издания бывали и лучшие времена.

Ранее журнал Time включил Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в список 100 самых влиятельных людей 2022 года. Уточняется, что издание заказало статью-представление Путина у Алексея Навального, а Зеленского – у президента США Джо Байдена.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает, куда ведет страну, его поддерживают все поколения.

Он отметил, что все видят уровень поддержки президента России, за которого выступает вся страна.