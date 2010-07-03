Кабриолеты Aurus планируется выпускать серийно

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Серийное производство кабриолетов Aurus начнется в 2020-2021 году, рассказал ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава ведомства отметил, что "использование кабриолетов для госчиновников точно не предполагается".

Ранее сообщалось, что на заводе Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане собираются выпускать по пять тысяч машин ежегодно.

Гендиректор ООО "Аурус" Герхард Хильгерт заявил, что стоимость машин будет снижаться за счет перехода с импортных на отечественные комплектующие.

Он отметил, что на данный момент стоимость слишком завышена из-за дефицита деталей, которые приходится покупать за рубежом и расплачиваться за них в валюте.

Сейчас к параду в честь Дня Победы на Красной площади готовят парадный кабриолет класса Aurus.

Первый автомобиль представили 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Мировая премьера состоялась на Московском автосалоне.