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Москва 24

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политика

06:52

Путин выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры исполнят свой долг

властьполитика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин высказал уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг. Об этом он сообщил во время своего телеобращения.

Президент России также понадеялся, что все уровни власти будут работать слаженно и эффективно.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли "красную черту". Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Кроме того, Путин призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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