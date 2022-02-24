Путин выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры исполнят свой долг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин высказал уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг. Об этом он сообщил во время своего телеобращения.

Президент России также понадеялся, что все уровни власти будут работать слаженно и эффективно.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли "красную черту". Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Кроме того, Путин призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

