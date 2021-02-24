В Кремле оценили возможность отмены обязательной военной службы в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают вопрос об отмене обязательной военной службы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Военная служба является конституционной обязанностью граждан РФ. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", – заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, который ранее раскритиковал обязательную службу в армии в России.

В интервью изданию "Аргументы и факты" актер заявил, что "бесцельно потратил время" во время службы в армии. Он подчеркнул, что там cтолкнулся с дедовщиной.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочку могут получить опекуны братьев или сестер при условии отсутствия других лиц, обязанных содержать их по закону.

Кроме того, аналогичная мера предусмотрена для граждан, которые имеют одного и более детей на иждивении при условии отсутствия матери.

